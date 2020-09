Answear.com złożył prospekt w KNF, planuje debiut na GPW pod koniec roku

"Już niedługo Answear.com dołączy do grona spółek publicznych. To naturalny krok związany z dynamicznym rozwojem biznesu, dużą już obecną skalą działalności i jeszcze większym apetytem na przyszłość. Złożyliśmy prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego, co oznacza, że jesteśmy coraz bliżej debiutu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych" - powiedział prezes Wearco Krzysztof Bajołek, cytowany w komunikacie.