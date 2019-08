Anwim chce uruchamiać średnio ok. 40 stacji paliw Moya rocznie do 2023 roku

"Możemy z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że plan zakładany na koniec 2019 roku niemal na pewno zostanie zrealizowany. 250 stacji Moya na koniec roku to rzecz praktycznie pewna. Z tego - również zgodnie z założeniami - co najmniej 50 obiektów będą stanowić stacje własne firmy " - podkreślił Pietrasina w rozmowie z ISBnews.

"Jeśli chodzi o horyzont po roku 2023, to mogę powiedzieć jedynie, że na pewno będziemy się chcieli dalej rozwijać, ale na razie skupiamy się na tym co mamy do zrobienia w nadchodzących czterech latach, więc plany na kolejny okres nie zostały jeszcze sprecyzowane czy skwantyfikowane. Kiedy w 2014 roku planowaliśmy posiadać 250 stacji na koniec 2019 roku, nie myśleliśmy jeszcze co będzie w roku 2023. Dzisiaj jest podobnie" - powiedział Pietrasina.