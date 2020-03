Apator planuje zwiększyć capex do ok. 90 mln zł w 2020 r.

"W 2020 r. mamy przede wszystkim duże inwestycje po stronie Powogazu, w tym trzydzieści kilka milionów to jest automatyzacja procesów produkcyjnych, w Apator SA mamy również w planie inwestycje na poziomie 20 mln zł, pozostałe w Apator Metrix i innych naszych spółkach. Tak że te 90 mln zł, nawet 90 'z haczykiem' wydamy, po to by w przyszłości te 220 mln zł EBITDA [założone w strategii do 2023 r.] osiągnąć. Dzisiaj mamy firmę skrojoną na przychody do 1 mld zł, żeby prawie o 50% podnieść przychody, musimy zainwestować by podnieść wydajność" - wskazał prezes.