energetyka 2 godziny temu

Arctic Paper rozważa budowę farmy solarnej o mocy 5-6 MW za 17-18 mln zł

Arctic Paper przymierza się do instalacji fotowoltaicznych źródeł wytwarzania energii na terenie swoich fabryk. W pierwszym etapie miałaby powstać instalacja o mocy 5-6 MW w Kostrzynie, poinformował prezes Michał Jarczyński. Koszt inwestycji to ok. 17-18 mln zł.