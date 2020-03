Arctic Paper zakłada poprawę wyników finansowych w 2020 roku

"Jeszcze trochę nam do niego brakuje, ale jest to cel realny" - ocenił.

"W 2019 roku zmniejszyliśmy zatrudnienie o ok. 30 osób, w tym roku będzie to spadek o dwadzieścia kilka osób. Wynika to z koncentracji funkcji, np. IT czy HR, w poszczególnych fabrykach. Docelowo racjonalizacja zatrudnienia w grupie będzie postępować" - podkreślił.