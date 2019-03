Arctic Paper zarekomendował niewypłacenie dywidendy z zysku za 2018 rok

"Słabszy niż osiągnięty w poprzednich latach wynik finansowy grupy, realizowane obecnie inwestycje mające zapewnić utrzymanie konkurencyjności oraz stabilność kosztów energii, a także obecny poziom zadłużenia spółki , skłaniają zarząd do rekomendowania pozostawienia wypracowanego zysku w spółce w celu wzmocnienia kapitałów własnych " - czytamy w komunikacie.

W czerwcu 2018 r. akcjonariusze Arctic Paper zdecydowali o przeznaczeniu 13,86 mln zł z kapitału rezerwowego na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.