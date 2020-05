Asbis miał 2,24 mln USD zysku netto, 7,38 mln USD EBITDA w I kw. 2020 r.

"Dzięki silnemu wzrostowi przychodów, zysku brutto na sprzedaży oraz kosztów pod kontrolą, w I kw. 2020 r., spółka mocno poprawiła zysk netto po opodatkowaniu o 32,4% do wysokości 2,24 mln USD w porównaniu do 1,69 mln USD w I kw. 2019. Ten bardzo dobry wynik potwierdza po raz kolejny siłę grupy i jej zdolność do wypracowywania mocnych wyników" - czytamy w raporcie.

"Obecna sytuacja może być najtrudniejszą sytuacją, przed jaką kiedykolwiek stanęły globalne gospodarki. Zamknięcie gospodarek na całym świecie doprowadziło do bezprecedensowej sytuacji, która powoduje znaczną niepewność co do tego, jak będzie kształtował się globalny krajobraz, kiedy rynki zostaną ponownie otwarte. Sytuacja to wpłynie znacząco na działalność grupy. Mogą wystąpić znaczące zmiany w zachowaniach konsumentów, które mogą prowadzić do zmniejszenia popytu. Niezwykle ważne jest, aby Spółka mogła przetrwać w tej sytuacji i podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby uniknąć poważnego wpływu na ogólną sytuację" - czytamy także.