Asseco: Sieć klinik i domów opieki Orpea kupiła 500 e-podpisów Simply Sign

Kwalifikowany podpis elektroniczny w chmurze jest wykorzystywany do uwierzytelniania m.in. dokumentacji medycznej, zleceń badań, podań leków, a także kluczowych z punktu widzenia procesu leczenia wpisów, bezpośrednio z poziomu Szpitalnego Systemu Informacyjnego - HIS. Może być też wykorzystywany do podpisywania dokumentów finansowych, kadrowych, podatkowych oraz innych cywilnoprawnych. Zastosowanie tego typu rozwiązania nie wymaga podłączenia do stacji roboczych żadnych urządzeń, nośników zewnętrznych ani instalowania na nich dodatkowego oprogramowania. Dzięki temu składanie podpisu jest całkowicie niezależne od sprzętu, zapewniając tym samym mobilność, co do tej pory było nie możliwe, podano.