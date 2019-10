Atal przekazał 174 lokale mieszkalne i usługowe w III kw. 2019 r.

"Tegoroczny harmonogram budów zakłada najwięcej wydań w IV kwartale. Konsekwentnie pracujemy nad wynikami sprzedaży, które do końca września br. osiągnęły rekordowy poziom 2 300 lokali. Ponadto stale rozbudowujemy portfolio projektów, by nasza oferta mogła jak najpełniej odpowiedzieć niesłabnącemu popytowi. Na koniec września w ofercie mieliśmy blisko 4,9 tys. mieszkań" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

Atal od stycznia do września 2019 roku zakontraktował 2 305 mieszkań, co oznacza wzrost o ponad 28% r/r. Spółka zakłada, że w całym 2019 roku liczba podpisanych umów deweloperskich wyniesie ok. 3 tys., dodano.