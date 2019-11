Atende miało 1,4 mln zł straty netto, 3,99 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

"Grupa Atende osiągnęła w III kwartale oraz narastająco w trzech kwartałach 2019 r. słabsze wyniki, niż w analogicznych okresach roku poprzedniego. Wpływ na to miały głównie słabsze wyniki spółki nadrzędnej Atende wypracowane w III kwartale br. W ujęciu sektorowym trzeba zwrócić uwagę na ograniczenia zamówień przez podmioty sektora publicznego, związane z wyborami parlamentarnymi, co w efekcie przyniosło w samym III kwartale przychody ze sprzedaży niższe o 26,1 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. Część przedsiębiorstw, będących klientami Atende, również ograniczyła w tym czasie zamówienia, co miało negatywny wpływ na osiągnięcia w raportowanym kwartale" - czytamy w raporcie.