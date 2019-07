budownictwo 52 minuty temu

Atrium sfinalizował sprzedaż portfela nieruchomości handl. za ok. 298 mln euro

Atrium European Real Estate Limited sfinalizował transakcję sprzedaży Atrium Felicity w Lublinie i Atrium Koszalin, podała spółka. Kupującym jest ECE European Prime Shopping Centre Fund II. Wartość transakcji to ok. 298 mln euro, co oznacza ok. 3-proc. premię w porównaniu do wartości księgowych na 31 marca 2019.