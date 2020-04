Aviva bezpłatnie ubezpiecza życie pracowników służby zdrowia na 3 mies.

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób w wieku 18-60 lat, pracujących w szpitalu, przychodni, gabinecie lekarskim lub zespole ratownictwa medycznego. Może to być zarówno publiczny, jak i prywatny podmiot leczniczy na terenie naszego kraju. Aviva obejmie ochroną do 30 tysięcy osób uprawnionych na okres 3 miesięcy (do 20 lipca), podano.