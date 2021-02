Aviva sprzedaje biznes we Francji. Czas na polskiego ubezpieczyciela

Aviva zgodziła się na sprzedaż swojego biznesu we Francji za 3,2 mld euro. Klientów przejmie tam grupa Macif Aéma - informuje agencja Reuters.

"Wpływy ze sprzedaży posłużą m.in. do redukcji zadłużenia, inwestowania w długoterminowy wzrost i zwrócenia nadwyżki kapitału akcjonariuszom" - wskazują przedstawiciele Avivy.

To część większego planu "naprawczego", którego częścią ma być też najprawdopodobniej polska część biznesu Avivy. Przed miesiącem te same spekulacje dotyczące Francji mówiły o transakcji wartej około 2 mld euro, czyli blisko 9 mld zł.

Agencja Reuters przypomina, że do rozstrzygnięć tej kwestii miało dojść do najbliższego piątku. Wśród potencjalnych chętnych na polską część biznesu wymieniało się do tej pory m.in. Allianz, Generali lub Nationale-Nederlanden.