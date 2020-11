energetyka 1 godzinę temu

Backlog Mostostalu Zabrze to 560 mln zł na koniec X, potencjalnie 786 mln zł

Wartość backlogu (oferowanych i realizowanych zamówień) Mostostalu Zabrze wynosi ok. 786,8 mln zł na koniec października br., z czego 560,7 mln zł to wartość robót do zrealizowania, podała spółka.