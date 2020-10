Bain&Co.: Ponad 1/4 Polaków zaczęła częściej korzystać z e-bankowości w pandemii

Podczas pandemii niemal połowa Polaków (49%) zupełnie zrezygnowała lub zmniejszyła liczbę wizyt w oddziałach. Pod tym względem Polska jest w zdecydowanej czołówce, a wyprzedza ją jedynie Brazylia, gdzie 65% klientów zaniechała wizyt w bankach oraz Wielka Brytania, gdzie banki przestało odwiedzać 55% klientów. Dla ośmiu przebadanych przez Bain & Company krajów średnia wyniosła 41%. We Włoszech, gdzie pandemia uderzyła wyjątkowo mocno - z bezpośrednich kontaktów z bankami zrezygnowało jedynie 16% badanych. Zdaniem ekspertów Bain & Company, dane te pokazują, że o ile część klientów po prostu odłożyła w czasie fizyczny kontakt z placówką, to jednak duża grupa wybrała kontakt zdalny, podano.

"Teraz kluczowe pytanie dotyczy tego, czy pandemia w sposób trwały zmieniła zachowanie klientów i nie powrócą oni do starych zwyczajów, kiedy sytuacja wróci do normy. Aby na nie odpowiedzieć banki muszą bacznie obserwować czy oferta produktów i usług dostępnych zdalnie satysfakcjonuje klientów, na przykład stale badając NPS (Net Promoter Score). Z naszych badań wynika, że jeżeli klienci będą zadowoleni z jakości obsługi w kanałach zdalnych, to duża część z nich nie będzie chciała wracać do wizyt w placówkach" - powiedział młodszy partner w Bain & Company Marcin Szczuka, cytowany w komunikacie.