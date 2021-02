Bank Handlowy miał 172,4 mln zł zysku netto, 60,9 mld zł aktywów w 2020 r.

"W 2020 roku Grupa wypracowała wstępny zysk netto w wysokości 172,4 mln zł, który był niższy o 307,7 mln zł (tj. 64,1%) w stosunku do zysku za 2019 rok. Czynnikiem wpływającym na spadek zysku netto był wybuch pandemii COVID-19 oraz jej skutki, w szczególności obniżenie stóp procentowych w Polsce do rekordowo niskiego poziomu, co miało negatywny wpływ na wynik odsetkowy Grupy (spadek o 152,1 mln zł r/r) oraz dokonanie odpisu z tytułu utraty wartości części wartości firmy alokowanej do segmentu bankowości detalicznej w wysokości 214,7 mln zł r/r" - czytamy w raporcie.