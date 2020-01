forex 2 godziny temu

Bank Światowy: Globalny wzrost PKB to 2,4% w 2019 r. i 2,5% w 2020 r.

Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Globalny wzrost gospodarczy spowolnił do 2,4% w 2019 r. z 3% w 2018 r., po czym wyniesie 2,5% w 2020 r. i 2,6% w 2021 roku, prognozuje Bank Światowy. Oznacza to obniżenie prognoz w stosunku do oczekiwań z czerwca ub.r. o 0,2 pkt proc. we wszystkich przypadkach. Wzrost PKB sięgnie 2,7% w 2022 roku.