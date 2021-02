Barometr EFL dla handlu wyniósł 47,7 pkt w I kw., najwyżej z badanych sektorów

"Handel od dwóch pomiarów wyróżnia się na tle wszystkich sześciu badanych sektorów. Jako jedyna branża może pochwalić się dwoma odczytami z rzędu powyżej progu ograniczonego rozwoju, który oznacza, że firmy widzą szansę na 'pójście do przodu'. Choć pewnie wszyscy zgodzimy się co do tego, że pandemia mocno dotknęła sektor handlowy, szczególnie tę gałąź tradycyjną, a powrót do poziomu sprzed pandemii zajmie trochę czasu, to jednak warto zwrócić uwagę na pozytywną zmianę. Jest nią przyspieszenie cyfryzacji sektora. I to zarówno po stronie sprzedawców, jak i kupujących. Duża część sklepów wdrożyła wiele nowych rozwiązań, nie tylko po to, aby konkurować z innymi, ale bardzo często, aby przetrwać ten trudny czas. Z drugiej strony, na zdalne zakupy przerzuciło się wielu Polaków" - powiedział prezes zarządu EFL Radosław Woźniak, cytowany w komunikacie.