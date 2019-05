BEAS: Lublin liderem 2 z 5 kategorii badania potencjału inwestycyjnego miast

"Otoczenie biznesowe firmy w wysokim stopniu wpływa na dynamikę rozwoju organizacji. Elementy takie, jak infrastruktura czy potencjał powierzchni biurowej bezpośrednio przekładają się na wskaźniki efektywności finansowej. Równie ważny jest potencjał kapitału ludzkiego w regionie, wysoka konkurencyjność, dobrze rozwinięte środowisko biznesowe, a także innowacyjne rozwiązania i produkty. Wszystkie te czynniki tworzą zupełnie nową rzeczywistość inwestycyjną" - powiedział prezes Antal i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia Artur Skiba, podczas konferencji poświęconej wynikom raportu.

Analizując wskaźnik atrakcyjności w pierwszej kategorii - "Nieruchomości" - w poszczególnych miasta ocenie poddano: dojazd do biura komunikacją publiczną, jakość dostępnej powierzchni biurowej, dostępność przestrzeni biurowej, jakość usług dodatkowych znajdujących się w budynku lub w bezpośrednim sąsiedztwie, a także atrakcyjność cen powierzchni biurowej. W zależności od rodzaju inwestycji, warto wybrać miasto, które może pochwalić się najwyższym wskaźnikiem istotnej dla biznesu oceny. Dla jednych będzie to korzystna stawka, dla innych kreatywne wnętrza, wyjaśniają autorzy raportu.

Liderzy w kategorii "Nieruchomości" to:

Lublin - 7,8 pkt. w 10-stopniowej skali

Trójmiasto - 7,4 pkt.

Kraków - 7,2 pkt.

"Lublin po raz kolejny potwierdził swoją silną pozycję wśród najbardziej atrakcyjnych, pod względem inwestycyjnym, miast w Polsce. Jest to niewątpliwie doskonały wybór dla firm poszukujących oszczędności z tytułu kosztów operacyjnych, które w Lublinie są o ok. 20-30% niższe niż w Polsce Centralnej czy Zachodniej. Dla potencjalnych inwestorów ważne są jednak nie tylko względy finansowe, ale także otoczenie biznesowe, jakość budynków biurowych oraz dostępność do udogodnień poprawiających jakość życia mieszkańców - w Lublinie są one na najwyższym poziomie" - skomentowano w raporcie.

Istotną determinantą decyzji inwestycyjnych jest wypadkowa ceny i jakości danej nieruchomości biurowej. Stawki za wynajem przestrzeni w badanych miastach wahają się od 13,3 euro za m2 miesięcznie w Szczecinie, przez 14,75 euro/m2/miesięcznie we Wrocławiu, po nawet 23,75 euro w Warszawie.

Drugą kategorią była "Infrastruktura". Według ekspertów, Polska dynamicznie rozwija infrastrukturę zarówno transportową, drogową, kolejową, lotniczą, jak i morską - co istotnie wpływa na wzrost zainteresowania potencjalnych inwestorów. Przykładowo, ważnym atutem Trójmiasta, który szczególnie wyróżnia aglomerację w porównaniu do pozostałych ośrodków miejskich w kraju, jest bezpośrednia dostępność do największego w Polsce portu morskiego. W innych lokalizacjach siłą będzie infrastruktura komunikacyjna, np. w Warszawie. Warto zwrócić uwagę również na Łódź, która mimo tego, że nie mieści się w pierwszej trójce liderów w kategorii nieruchomości, jednocześnie posiada najwyższe noty dla transportu drogowego, rozumianego jako transfer międzymiastowy (8,6 pkt. w 10-stopniowej skali) oraz dla transportu kolejowego (7,9 pkt.).

Liderzy w kategorii "Infrastruktura":

1.Warszawa i Trójmiasto - 7,4 pkt.

Kraków - 7,2 pkt.

Poznań - 7,1 pkt.

Potencjał biznesowy - trzecia kategoria - to dobre warunki do rozwoju biznesu, kluczowe zarówno dla lokalnych przedsiębiorców, jak i zewnętrznych inwestorów. Atrakcyjność Polski potwierdzają najnowsze dane Narodowego Banku Polskiego, który w 2018 roku odnotował 20% wzrostu transakcji inwestycji zagranicznych względem roku 2017. Przewagą naszego kraju jest przede wszystkim wysoka jakość kadr, dostępność poddostawców, a co za tym idzie - rozwinięta infrastruktura biznesowa. Badany w raporcie wskaźnik potencjału biznesowego miast oznacza nasycenie rynku firmami konkurencyjnymi (gdzie 0 oznacza brak konkurencji, a 10 - praktycznie wszystkie firmy konkurencyjne są obecne w lokalizacji). Warto zaznaczyć, że tam, gdzie wskaźnik konkurencji jest nadal niski, tam inwestorzy mają większe możliwości ekspansji rynkowej.

Liderzy w kategorii "Potencjał biznesowy":

Wrocław - 7,8 pkt.

Warszawa - 7,6 pkt.

Kraków - 7,3 pkt.

Potencjał edukacyjny to czwarty oceniany element. Według autorów badania, na kondycję rynku pracy w danym regionie ma wpływ kilka czynników. Potencjalni inwestorzy zwracają uwagę na zaplecze edukacji wyższej - liczbę uczelni, jakość kształcenia - a także zaplecze edukacji zawodowej. Szczególnie istotnym wskaźnikiem jest liczba studentów na danym kierunku, którzy stanowią potencjał edukacyjny, rozumiany jako dostępność przyszłych pracowników. Przykładowo, Wrocław może pochwalić się dużym zasobem inżynierów - 17, 6 tys.. W Poznaniu prym wiodą kierunki lingwistyczne - 25,2 tys. studentów. Z kolei najwięcej pracowników IT znajdziemy w Warszawie - ponad 16 tys. studentów.

Liderzy w kategorii "Potencjał edukacyjny, rozumiany jako dostępność przyszłych pracowników":

Kraków - 8,6 pkt.

Trójmiasto i Lublin - 7,9 pkt.

Warszawa i Wrocław - 7,8 pkt.

Wreszcie, ostatnim elementem ocenianym był "Potencjał zatrudnienia". Wskaźnik potencjału zatrudnienia pokazuje dostępność już wyszkolonej kadry w poszczególnych aglomeracjach. Jeżeli inwestycja zakłada potrzebę zaangażowania dużej liczby inżynierów lub lingwistów, warto wziąć pod uwagę ten czynnik. Jak wynika z raportu, liderem pod względem wyspecjalizowanej kadry jest Lublin. Wszystko dlatego, że lokalny rynek cechuje niską rotacją pracowników - rodowici lublinianie niechętnie migrują w poszukiwaniu pracy. Jednocześnie co piąty mieszkaniec miasta tylko raz w życiu zmienił pracodawcę, a co trzeci pracuje w tym samym miejscu całe życie. Podczas gdy w Warszawie obserwujemy wyższy popyt talentów niż podaż, Lublin nadal cieszy się dostępnością wyspecjalizowanych kadr.

Liderzy w kategorii "Potencjał zatrudnienia":

Lublin - 7,4 pkt.

Warszawa - 7,2 pkt.

Kraków - 7 pkt.

"Szczególną rolę w budowaniu infrastruktury biznesowej polskich miast odgrywa branża nowoczesnych usług dla biznesu, która jest jedną z najszybciej rozwijających się branży w Polsce. Dlatego lokalizacje, które mogą pochwalić się dużym nasyceniem specjalistami w dziedzinie finansów, z dodatkową znajomością języków czy specjalistów IT, są częściej dostrzegani przez inwestorów. Stąd Warszawa, Kraków i Wrocław, posiadające ogromne zaplecze najlepszych talentów, skupiają również niemal połowę działających w Polsce ośrodków obsługi biznesu, w których pracuje większość osób zatrudnionych w tym segmencie w naszym kraju" - skomentowano w raporcie.

Badanie Antal Business Environment Assessment Study zostało prowadzone w latach 2017-2019 na próbie 588 decydentów w firmach obecnych w Polsce, zajmujących stanowiska prezesów, członków zarządów oraz dyrektorów departamentów. Badanie było prowadzone metodą CATI oraz CAWI. Raport został uzupełniony danymi Antal, Cushman & Wakefield ABSL, Forbes, CBRE oraz GUS, Lista 500 Polityka, Bisnode, Forbes, NBP, Investinpomerania.pl.

Miasta poddane analizie w badaniu to Warszawa, Wrocław, Poznań, Łódź, Trójmiasto, Kraków, Szczecin, Lublin.

Antal jest liderem rekrutacji specjalistów i menedżerów oraz doradztwa HR. Marka jest obecna w Polsce od 1996 roku.

Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych.

Vastint jest częścią Grupy Vastint, międzynarodowej organizacji działającej na europejskim rynku nieruchomości od 30 lat. Filary działalności to zarządzanie portfolio nieruchomości i rozwój projektów komercyjnych, włączając projekty mieszkaniowe i sprzedaż.

