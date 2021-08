Będzie nowy hit od Ekipy i Friza? Zawarli nową wielomilionową umowę

"W ramach umowy dostawy napojów na rzecz i pod marką kontrahenta [Ekipy] będą odbywały się na podstawie uzgadnianych receptur i specyfikacji produktów. Każdorazową podstawą do realizacji Umowy będą dokonywane odrębne zamówienia kierowane przez kontrahenta do spółki i akceptowane przez spółkę" - informuje Krynica Vitamin.

To kolejny kontrakt Ekipy, która zarabia dziś ogromne pieniądze nie tylko na reklamach z filmów zamieszczanych na YouTube, ale przede wszystkim na kontraktach reklamowych.

W marcu tego roku youtuberzy podpisali m.in. umowę z Lodami Koral . Truskawkowe i cytrynowe lody o nazwie Ekipa trafiły m.in. do sieci Biedronki i Lidla okazały się hitem sprzedaży. W rezultacie firma Koral zdecydowała się uruchomić dodatkowe linie produkcyjne lodów.

Z kolei firma Krynica Vitamin zajmuje się na co dzień produkcją napojów różnych marek. Oferuje m.in. energetyczne, orzeźwiające w opakowaniach aluminiowych, szklanych i PET. Jej produkty są dostępne w 38 krajach.

Spółka planuje także debiut giełdowy poprzez połączenie z notowanym na NewConnect Beskidzkim Biurem Inwestycyjnym, które zajmuje się wspomaganiem firm w pozyskiwaniu środków unijnych. Firmy dały sobie czas na rozmowy o fuzji do końca września.

Niedawno Jacek Gadzinowski, youtuber i menedżer z doświadczeniem w marketingu internetowym we wpisie na Linkedinie, skomentował przyczyny spadku kursu.

- Panowie doradcy się pogubili, wejście w giełdę lub okolicę wiąże się obowiązkami informacyjnymi, szacunkiem do akcjonariuszy i uważnym budowaniem wizerunku. To już nie zabawa w basenie z kulkami - napisał we wpisie.