To już oficjalne. Pepco wchodzi na warszawską giełdę

Oferta ma być skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz do wybranych inwestorów instytucjonalnych za granicą, w tym w Stanach Zjednoczonych. Spółka i główny akcjonariusz sprzedający zamierzają przydzielić inwestorom indywidualnym w Polsce do 5 proc. łącznej liczby oferowanych akcji.