BGK ma do rozdysponowania 200 mln euro w ramach promocji paliw alternatywnych

"Blending to tzw. mieszany produkt finansowy, który łączy w sobie kredyt i bezzwrotne wsparcie (grant). W przypadku programu CEF Blending Facility pieniądze przyznawane przez Komisję Europejską mają zasilić inwestycje rozwijające innowacyjny i przyjazny środowisku transport. Wsparcie dotyczy projektów związanych z wykorzystaniem paliw alternatywnych w transporcie (takich jak np. wodór, CNG, LNG, energia elektryczna) lub z rozbudową i unowocześnieniem Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Pula konkursu na projekty w całej Unii Europejskiej to 198 mln euro" - czytamy w komunikacie.

Formuła konkursu grantowego zakłada ścisłą współpracę Unii Europejskiej z instytucjami finansowymi w poszczególnych krajach, tzw. partnerami wdrażającymi. BGK jest pierwszym narodowym bankiem rozwoju, z którym Komisja Europejska podpisała umowę na wdrażanie programu. Instytucją ponadnarodową, która obsługuje program we wszystkich unijnych krajach, także w Polsce, jest Europejski Bank Inwestycyjny.

"Zawarcie umowy z Komisją Europejską to wyróżnienie i wyraz zaufania instytucji UE do Banku Gospodarstwa Krajowego. Cieszymy się, że nasze doświadczenie i dobre wyniki we wdrażaniu środków europejskich zostały docenione. Lata doświadczeń sprawiły, że jesteśmy gotowi angażować się ekspercko i finansowo w programy bezpośrednio zarządzane przez Komisję Europejską" - powiedział członek zarządu BGK Przemysław Cieszyński, cytowany w materiale.