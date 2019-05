BGK pozyskał 1,6 mld zł z COSME, co zabezpieczy 6 mld zł kredytów

Przez ponad trzy lata trwania programu BGK udzielił przedsiębiorcom z sektora MŚP ponad 18 tys. gwarancji na ponad 3 mld zł, a łączna wartość kredytów zabezpieczonych tymi gwarancjami to 3,8 mld zł. BGK jako pierwszy w Europie podpisał w 2015 r. umowę COSME z EFI z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (tzw. planu Junckera). Od tego czasu pula dostępnych środków w programie zwiększyła się sześciokrotnie z pierwotnego poziomu 800 mln zł aż do 4,8 mld zł, wskazano również.

"15 lat w Unii Europejskiej to m.in. dostęp do funduszy europejskich, by móc szybciej rozwijać polską gospodarkę. Bardzo ważne jest, by nauczyć się efektywnie wykorzystywać środki europejskie poprzez instrumenty zwrotne, żeby budować kapitał na przyszłość i stale zwiększać możliwości rozwoju. Gwarancje COSME to fantastyczny instrument, który pozwala rozwijać się polskiej gospodarce. Dlatego ogromnie mnie cieszy, że dzięki podpisanej z EFI umowie mamy aż 4,8 mld zł na gwarancje dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Dzięki tym pieniądzom możemy zagwarantować aż 6 mld zł kredytów" - powiedziała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, cytowana w komunikacie.