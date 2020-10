BGK wypłacił 29 mld zł ze środków europejskich od połowy III do połowy IX 2020r.

"Realizacja europejskich programów operacyjnych pomimo pandemii przebiega bez większych zakłóceń. Od połowy marca do połowy września wypłaciliśmy 29 mld zł ze środków europejskich, o 7 mld zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. BGK dokonuje płatności na zlecenie upoważnionych instytucji w związku z realizowaniem w Polsce konkretnych projektów. Wypłacone przez BGK środki trafiają do najróżniejszych jednostek: do firm, do osób prywatnych - wszystko zależy od tego, jaki program jest realizowany" - powiedział Andrzej Stelmaszczyk z Biura Projektów Rządowych w BGK, cytowany w komunikacie.