BGK zrewidował prognozę PKB na 2020 rok do -1,7% z -2,3%

"Prognozujemy, że w kolejnych kwartałach roczne tempo wzrostu gospodarczego powróci w okolice zera, pozwalając zakończyć 2020 rok ze spadkiem PKB około 1,7%. Oznacza to jedynie nieznaczną rewizję w stosunku do poprzedniej prognozy zakładającej nieco ponad 2-procentowy spadek PKB w bieżącym roku. Z kolei przyszły rok przyniesie dalszą poprawę i dynamikę PKB sięgającą około 5%. W perspektywie końca roku bilans ryzyka stoi po stronie negatywnej ze względów epidemiologicznych (lockdownu nie można wykluczyć). Natomiast dla przyszłego roku jest zrównoważony. Ryzyku wprowadzenia dotkliwych dla koniunktury restrykcji można przeciwstawić scenariusz względnie szybkiej redukcji niepewności, co mogłoby przynieść bardziej dynamiczny wzrost gospodarki" - czytamy w 'Kwartalnym raporcie ekonomicznym, wrzesień 2020" BGK.

"Ten komponent PKB będzie nadal dotknięty przez niepewność co do dalszej sytuacji epidemiologicznej, a co za tym idzie - makroekonomicznej. Rzutować to będzie na decyzje przedsiębiorstw w najbliższych kwartałach. Czynnikiem, który będzie podciągał nakłady na środki trwałe będzie realizacja planów inwestycji publicznych oraz inwestycje sektora energetycznego. Niemniej poprawę danych zobaczymy zapewne dopiero w przyszłym roku"- czytamy dalej.