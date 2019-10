BIEC: WRP spadł o 0,2 pkt m/m w X, coraz więcej oznak przegrzania rynku pracy

"Pomimo, że od początku 2014 roku stopa bezrobocia systematycznie spada (z blisko 14% na początku 2014 roku do ok. 5% obecnie), to współczynnik aktywności zawodowej w relacji do całej populacji niewiele się zmienił (w I kwartale 2014 wyniósł 56,1%, zaś obecnie 56,2%), zaś w relacji do populacji w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) wzrósł jedynie nieznacznie, z 67,9% w 2014 do 69,6% w 2018. Od wielu lat Polska należy do państw o jednym z najniższych współczynników aktywności zawodowej w Unii Europejskiej. Do liderów w tej kategorii należą takie kraje, jak Szwecja - 82,5% a w naszym regionie Estonia - 78,8%" - podkreślono w materiale.