BIG InfoMonitor: W 1. tygodniu odmrażania spadek liczby zapytań wyniósł 40%

"Po pierwsze ruszyła sprzedaż firm zlokalizowanych w centrach i galeriach handlowych. Mieści się tam wiele punktów obsługi klienta należących do firm telekomunikacyjnych, operatorów telewizji kablowej czy banków. Po drugie, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, częściowe odmrożenie gospodarki podziałało również na inne branże. Spadek popytu i podaży przestał się pogłębiać, da się nawet zauważyć poprawę. Przed nami kolejne etapy luzowania obostrzeń. Ważne, by próby powrotu nie przyniosły znaczącego wzrostu zachorowań, bo mogłoby to schłodzić nastroje i wyhamować chęć działania" - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w komunikacie.