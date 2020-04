BioMaxima rozpoczęła sprzedaż genetycznych testów do wykrywania SARS-CoV-2

"Pod koniec ubiegłego tygodnia upłynął przepisowy, dwutygodniowy termin w sprawie wniosku o rejestrację, złożonego 27 marca 2020 r. , zatem spółka uzyskała prawo do wprowadzenia do obrotu na terenie Polski i pozostałych państw Unii Europejskiej, jako wytwórca, molekularnego testu do wykrywania SARS-CoV-2 opartego na zalecanej zarówno przez WHO, jak przez i amerykańskie Centers for Diesease Control (CDC) metodzie Real Time PCR. Jest to wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro" - czytamy w komunikacie.