Biomaxima złożyła wniosek o rejestrację testu do identyfikacji m.in. SARS-CoV-2

Nowy test genetyczny jest częścią tworzonego przez BioMaxima SA palety nowoczesnych testów do diagnostyki molekularnej. Łącząc w zespole BioMaxima SA wiedzę i doświadczenie zarówno z zakresu diagnostyki klinicznej jak i przemysłowej, pracujemy nad kolejnymi produktami, przeznaczonymi do wykrywania infekcji układu oddechowego, pokarmowego, dróg płciowych jak również do wykrywania i różnicowania patogenów w badaniach żywności, leków, wody , podsumowano.

BioMaxima działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog Inc, Accelerate Diagnostics, Inc. BioMaxima zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach. Spółka jest notowana na NewConnect.