Biomed-Lublin zarejestrował lek Onko BCG 100 na Malcie 

"Do tej pory Onko BCG 100 był zarejestrowany na Ukrainie i w Urugwaju. Wprowadzenie tego leku na rynek maltański jest przede wszystkim potwierdzeniem spełniania wysokich europejskich norm jakości, skuteczności i bezpieczeństwa tego leku. Otwiera to także drogę do rejestracji, udziału w przetargach oraz nawiązywania nowych relacji biznesowych w wielu innych regionach, gdzie wymagana jest rejestracja w przynajmniej dwóch krajach europejskich. Mowa tu głównie o państwach Afryki i Bliskiego Wschodu. Śmiało można powiedzieć, że Onko BCG to produkt o wysokim potencjale sprzedażowym. Zarówno ze względu na niewielką liczbę konkurentów na świecie, jak i wysoką jakość, która stawia nas w czołówce" - powiedział prezes Marcin Piróg, cytowany w komunikacie.