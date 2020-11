BM Reflex: Ceny paliw na stacjach mogą rosnąć w kolejnym tygodniu

Po technicznym spotkaniu OPEC oraz posiedzeniu Wspólnego Ministerialnego Komitetu Monitorującego (JMMC) wysuwa się wniosek, że OPEC+ w trakcie zaplanowanego na 30 listopada oficjalnego posiedzenia będzie debatował nad utrzymaniem niższych limitów produkcji do końca pierwszego kwartału 2021 roku. Tymczasem pewien niepokój zasiały nieoficjalne informacje o tym jakoby Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), bliski sojusznik Arabii Saudyjskiej, rozważały opuszczenie struktur OPEC. Do tych spekulacji oficjalnie odniósł się minister energii ZEA podkreślając, że Zjednoczone Emiraty Arabskie jako rzetelny i wieloletni członek OPEC zawsze podejmowały otwarte i przejrzyste decyzje oraz strategie wspierające OPEC. Dowodem tego jest choćby ścisłe przestrzeganie ustalonych limitów produkcji.

Zgodnie z ostatnimi danymi amerykańskiej EIA zapasy ropy naftowej w USA wzrosły w minionym tygodniu 0,8 mln bbl/d do 489,5 mln bbl i jest to poziom 6% wyższy niż 5-letnia średnia dla tej pory roku. Poza tym zauważalnie, bo o 0,5 mln bbl/d do 10,9 mln bbl/d zwiększyła się w skali tygodnia produkcja ropy naftowej w USA. Konsumpcja wszystkich produktów ropopochodnych w USA zmniejszyła się natomiast w skali tygodnia 0,6 mln bbl/d do 19,56 mln bbl/d i pozostaje 1,7 mln bbl/d (8%) niższa niż przed rokiem. Z kolei amerykański popyt na same benzyny ukształtował się w ubiegłym tygodniu na średnim poziomie 8,26 mln bbl/d czyli 0,9 mln bbl/d (10%) poniżej wartości z roku ubiegłego