BM Reflex: Ceny paliw na stacjach prawdopodobnie wzrosną w przyszłym tygodniu

Sytuacja zaczęła się zmieniać po decyzji FED o obniżeniu stóp procentowych, a to co ostatecznie wpłynęło na wyprzedaż na rynku ropy naftowej to zapowiedzi Prezydenta USA Donalda Trumpa, który napisał w czwartek na Twitterze, że 1 września nałoży kolejne, 10-procentowe cła na chińskie dobra eksportowe o wartości 300 mld USD i to mimo, że w tym tygodniu rozpoczęła się kolejna tura negocjacji handlowych między Waszyngtonem a Pekinem. W konsekwencji ceny ropy Brent spadły o 4,55 USD/bbl do poziomu 60,50 USD/bbl.