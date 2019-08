finanse 1 godzinę temu

BNP Paribas Bank Polska chce zaliczyć zysk za II kw. do kapitału Tier 1

Warszawa, 29.08.2019 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 banku zysku jednostkowego wypracowanego w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. w kwocie 243 972 498,60 zł oraz z wnioskiem o zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I na poziomie skonsolidowanym zysku skonsolidowanego wypracowanego z tego okresu w kwocie 217 059 983,56 zł, podał bank.