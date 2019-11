BNP Paribas BP ma zgodę KNF na zaliczenie pożyczki podporz. do Tier II

"W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 13 września 2019 r. zarząd BNP Paribas Bank Polska informuje, że w dniu 20 listopada 2019 r. bank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 listopada 2019 r. o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kalkulacji kapitału Tier II banku kwoty 90 mln CHF (co stanowi równowartość ok. 352 mln zł według średniego kursu NBP z dnia 19 listopada 2019 r.; 1 CHF = 3,9113 zł) stanowiącej zobowiązanie podporządkowane z tytułu pożyczki podporządkowanej udzielonej zgodnie z warunkami umowy pożyczki podporządkowanej z dnia 12 września 2014 r., zmienionej aneksem z dnia 13 września 2019 r. wydłużającym termin spłaty ww. pożyczki do dnia 30 listopada 2029 r., zawartej pomiędzy bankiem a BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu" - czytamy w komunikacie.