BNP Paribas BP nie rozważa akwizycji kolejnych banków w Polsce

"My nie planujemy, nie przewidujemy i nie rozważamy kolejnych przejęć banków w Polsce. Dalej uważamy, że skala, którą osiągnęliśmy po ostatniej akwizycji i po wzroście w kolejnych kwartałach dała nam doskonałą bazę do dalszego rozwoju organicznego i ten rozwój będziemy kontynuować"- powiedział Gdański podczas wideokonferencji.

"Widzimy systematyczny spadek ROE i oczekiwania, że ten spadek będzie jeszcze głębszy i będzie postępował, widzimy niestabilność regulacyjną, zwłaszcza jeśli chodzi o kredyty frankowe, widzimy stopy na najniższym historycznie poziomie i mamy nadzieję, że to już koniec, choć różne są w tej sprawie opinie. Widzimy obciążenie podatkiem bankowym, podatkiem BFG i to rodzi pytanie, na ile nasz rynek jest w dalszym ciągu atrakcyjny dla inwestorów w stosunku do sytuacji, jaka miała miejsce jeszcze kilka lat temu. Ja miałbym osobiście wątpliwości" - powiedział prezes.