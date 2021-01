Borys z PFR: Liczę na efekt odłożonej konsumpcji i boom gosp. w 2022 i 2023 roku

"Jeżeli rzeczywiście pandemia się wycofa, szczepienia zadziałają, to jest taki efekt, który się nazywa odłożona konsumpcja. To jest to, że w czasie pandemii trochę więcej pieniędzy zostaje w portfelach, nie wydajemy ich na różne usługi i można liczyć na coś takiego, że rzeczywiście nawet na takiej fali optymizmu, będziemy mieli boom gospodarczy w 2022, 2023 roku" - powiedział Borys w rozmowie w radiu RMF FM.