Boryszew uruchomił produkcję preparatu do dezynfekcji. Pierwsza partia już w sprzedaży

Producent znanego płynu do chłodnic samochodowych Borygo w związku z epidemią koronawirusa rozszerzył ofertę o preparat do dezynfekcji. Do sprzedaży w pierwszej kolejności trafią płyny w opakowaniach 5 litrów oraz 500 mililitrów (z atomizerem).

