forex 41 minut temu

BOŚ Bank: Brexit w centrum uwagi w tym tygodniu

Warszawa, 08.04.2019 (ISBnews) - W tym tygodniu oczekiwanym wydarzeniem będzie decyzja nadzwyczajnego szczytu Unii Europejskiej (który odbędzie się 10 kwietnia), w kwestii kolejnego odsunięcia w czasie terminu Brexitu, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Wielka Brytania wnioskuje o przesunięcie obowiązującego terminu Brexitu na 30 czerwca, tak by do 23. maja podjąć jeszcze próbę (próby) przegłosowania porozumienia ws. Brexitu i pozostawić czas na techniczne przeprowadzenie Brexitu do końca czerwca.