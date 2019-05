BOŚ Bank: W tym tygodniu istotne dane z Polski i z USA

"Tak jak wskazywaliśmy przed tygodniem, choć ostatnia decyzja administracji USA o wprowadzeniu podwyższonych ceł na chiński import jednoznacznie przekłada się na wyższe ryzyka dla naszego scenariusza rozwoju sytuacji gospodarczej, nie są one jeszcze przesłanką do zmiany tych prognoz. W sporym stopniu decyzja prezydenta USA może być elementem strategii negocjacyjnej i mieć na celu wywołanie presji na większe ustępstwa ze strony chińskiej co do kształtu umowy handlowej, która w naszej ocenie wciąż - w perspektywie kolejnych miesięcy - ma szanse zostać zawarta" - czytamy dalej.