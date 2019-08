BOŚ ocenia, że zysk netto na poziomie 180 mln zł netto w 2021 r. jest realny 

"Ciągle jest aktualny [cel strategiczny], rozkład ryzyk przesunął się. Powiedziałbym, że to będzie nie mniej niż 180 mln zł" - powiedział Garbarczyk podczas konferencji prasowej.

Jak poinformował dyrektor departamentu kontrolingu i informacji zarządczej Bartłomiej Vytlacil, również inne cele strategiczne grupy do 2021 nie są zagrożone.

"7,7% ROE w 2021 r. - jesteśmy przekonani, że ten cel jest możliwy do spełnienia, podobnie jeśli chodzi o C/I - w grupie poprawa nastąpiła do 60,7%, dla banku jest poniżej 58%, pomimo rosnącej bazy kosztowej, głównie w związku z BFG. Drugi kwartał [tego roku] to był czwarty kwartał z rzędu, kiedy bank osiąga wynik odsetkowy na poziomie ponad 100 mln zł - wynik wyniósł 107 mln zł za II kw. i 210 mln zł za całe półrocze. Marża odsetkowa poprawia się i wynosi 2,3% dla grupy" - powiedział Vytlacil.