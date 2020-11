finanse 14 minut temu

BOŚ zamierza przedstawić zaktualizowaną strategię w połowie 2021 r.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) chce zaprezentować zatualizowaną strategię w połowie przyszłego roku, poinformował wiceprezes, kierujący pracami zarządu Wojciech Hann. Bank ocenia, że jeśli nie nastąpi osłabienie popytu ze strony klientów, to w perspektywie końca 2021 r. będzie stopniowo zbliżał się do celu, który zakłada, że "co druga złotówka" będzie przeznaczana na finansowanie ekologii.