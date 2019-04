"Na warszawskim Wilanowie pojawi się nowa inwestycja Bouygues Immobilier Polska. [...] Forma osiedla Vitalité nawiązuje do architektury willowej. W czterech 3-kondygnacyjnych budynkach inwestycji znajdą się 64 mieszkania, których metraże wynoszą od 35 do 96 m2. Są to lokale 2-, 3- i 4- pokojowe" - czytamy w komunikacie.