Branża okołogórnicza zwróciła się do premiera o powołanie zespołu kryzysowego

"Wywołany obecną sytuacją postępujący paraliż firm sektora okołogórniczego może w konsekwencji doprowadzić je do trwałej utraty kompetencji i możliwości produkcyjnych, a tym samym zaburzenia ciągłości wydobycia surowców oraz dostaw dla energetyki. To oznaczałoby skazanie Polski na import węgla i drastyczne obniżenie poziomu naszego bezpieczeństwa energetycznego" - czytamy w liście otwartym.

Pogłębiające się problemy spółek górniczych, w tym w szczególności Polskiej Grupy Górniczej, oraz sytuacja związana z pandemią już teraz zmuszają spółki okołogórnicze do ograniczania lub wstrzymania produkcji oraz redukcji zatrudnienia, wywołując "efekt domina", co oznacza również konieczność wstrzymania zakupów materiałów i części oraz zleconych wcześniej usług kooperacyjnych. To z kolei powoduje zahamowanie lub ograniczenie działalności podmiotów, z którymi szeroko współpracuje nasz sektor, wskazano także.