Braster podpisał umowę ws. dystrybucji i sprzedaży urządzeń spółki w Korei Płd.

Umowa ma charakter ramowy, a sprzedaż urządzeń będzie odbywała się na podstawie składanych przez dystrybutora jednostkowych zamówień. Umowa określa cele sprzedażowe wyznaczone do osiągnięcia przez dystrybutora w celu utrzymania współpracy, przy czym nie nakłada na dystrybutora obowiązku zakupu produktów ani nie określa wymaganej minimalnej ich ilości. Zgodnie z podpisanym harmonogramem, celem sprzedażowym na okres trzech pierwszych lat sprzedaży jest sprzedaż przez dystrybutora urządzeń wraz z pakietami badań o łącznej równowartości ok. 2,3 mln zł netto, z czego na pierwszy rok ok. 0,4 mln zł netto. Zgodnie z umową dystrybutor rozpocznie sprzedaż produktów w ciągu 6 miesięcy od uzyskania wszystkich niezbędnych licencji, w tym rejestracji urządzenia, podano również.