Budimex, Ciech i partnerzy mają list intencyjny ws. budowy instalacji TPO

Budimex oraz FBSerwis (spółka zależna w 100% od Budimeksu) zawarły z Ciech S.A., Ciech Soda Polska, EEW Energy from Waste, EEW Energy from Waste Polska oraz Gminą Janikowo list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy w zakresie realizacji inwestycji polegającej na budowie przez EEW, EEW Polska i FBSerwis instalacji do termicznego przekształcania odpadów na nieruchomości należącej do Ciech Soda Polska, podał Budimex.