Budimex rekomenduje wypłatę 4,56 zł brutto dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

"Na dywidendę proponuje się przeznaczyć kwotę stanowiącą ok. 50% zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Równocześnie zarząd rekomenduje przeznaczenie pozostałej części zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku na utworzony przez zwyczajne walne zgromadzenie kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub wypłatę przez zarząd zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. Ewentualne decyzje o wykorzystaniu środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym zostaną podjęte przez stosowne organy spółki" - czytamy w komunikacie.