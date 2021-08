Budimex chce być eko. Specjalny powerbank zasili sprzęt budowlany

"Przenośne baterie Instagrid zapewniają zasilanie sprzętu budowlanego takiego jak m.in. wiertarki czy spawarki. Działają w każdych warunkach pogodowych (od -20 do 45°C) i są wodoodporne. Niewątpliwą zaletą baterii dla środowiska i pracowników budowlanych jest to, że nie produkują one spalin, co ułatwia pracę w mniej wentylowanych pomieszczeniach oraz nie zanieczyszcza powietrza. Baterie nie powodują również hałasu oraz drgań" - czytamy w komunikacie.