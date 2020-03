Budimex ukończył biurowiec TDT z częścią hotelową w Warszawie

"Zakończona inwestycja doskonale wpisuje się w standardy realizacji Budimeksu, łącząc funkcjonalność, jakość wykonania i oraz warstwę wizualną. Nowoczesny design projektu wyraża się w bryle, która została podzielona na dwie części. Pierwsza, niższa to pięciokondygnacyjne podium, w której zlokalizowano część konferencyjną i biurową. Druga to dziewiętnastopoziomowa wieża o wysokości 55 m, w której (od 7 piętra) znajduje się część hotelowa z imponującym widokiem na panoramę Warszawy. Pod całym obiektem zlokalizowano także dwukondygnacyjny parking podziemny ze 121 miejscami postojowymi. Całkowita powierzchnia nieruchomości wynosi prawie 24 tys. m2, kubatura budynku to 90 885 m3" - powiedział wiceprezes Artur Popko, cytowany w komunikacie.