Bułgaria dołączyła do Funduszu Trójmorza, zaangażuje 20 mln euro

Akt założycielski Funduszu został podpisany w maju 2019 r. z inicjatywy Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i we współpracy z rumuńskim EximBankiem. We wrześniu br. do Funduszu dołączyła Estonia i Łotwa, a na początku grudnia Słowenia oraz Węgry.