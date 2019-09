Bumech: Wydobycie w Czarnogórze zgodne z założeniami, zastrzeżenia bezzasadne

W lipcu br. poziom wydobycia wyniósł 33 451 ton, w sierpniu br. - 30 231 ton. Łączne wydobycie w 2019 roku wyniosło 236 701 ton, co daje wzrost o prawie 14% r/r, podano w komunikacie.

Jednocześnie podmiot odbierający rudę boksytu pozyskiwaną w trakcie realizacji kontraktu czarnogórskiego wystawił na wszystkie trzy wydobywcze firmy kontraktorskie noty w związku z zastrzeżeniami co do jakości rudy (zbyt duża ilość kamienia), w tym do Bumech Crna Gora d.o.o. Nikšić (BCG) w kwocie 500 000 euro netto.